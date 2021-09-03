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Более 90 млн россиян должны привиться для достижения коллективного иммунитета

14:00 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 80% россиян должны вакцинироваться или переболеть ковидом для достижения коллективного иммунитета. Это более 90 млн человек, заявила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Чтобы более спокойно жить и возвращаться к спокойной жизни, мы должны иметь 80% [привитых или переболевших] - это большая цифра, чуть более 90 млн человек. Назвав цифру 45 с небольшим [млн человек, которые привились хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса], я не назвала цифру переболевших [ковидом] - она официально публикуется и каждый день меняется", - сказала она, выступая на марафоне "Новое знание".

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