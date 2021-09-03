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Талибы, неся потери, отступили в Панджшере на нескольких направлениях - источник в регионе

14:12 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в ходе интенсивных боев в ночь на пятницу, "неся огромные потери", были вынуждены отступить на нескольких направлениях на подступах к не подчинившейся им северной провинции Панджшер. Об этом ТАСС сообщил по телефону близкий к Фронту национального сопротивления источник в регионе.

"Поздно вечером и ночью талибы предприняли попытки прорыва в Панджшер с запада через Андарабскую долину и район Пуле-Хисар (провинция Баглан - прим. ТАСС) к перевалу Хавак, а также с юга через район Гульбахар. На каждом из направлений они потерпели крах и были вынуждены отступить, неся огромные потери", - указал собеседник агентства.

Помимо этого, по его словам, большое число боевиков "Талибана" было взято в плен. "В настоящий момент обстановка вокруг находящегося в осаде Панджшера стабильная", - добавил источник.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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