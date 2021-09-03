Выплаты в 10 тыс. рублей 2 сентября получили 30,2 млн пенсионеров - глава Минтруда РФ
14:32 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 30 млн российских пенсионеров получили единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей 2 сентября. Об этом сообщил в пятницу министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на полях Восточного экономического форума.
"Вчера, 2 сентября, по поручению президента выплаты были произведены 30 млн 200 тыс. наших граждан, в один день. Это, в принципе, наверное, рекордные по количеству и охвату выплаты, которые получили наши граждане", - сказал он журналистам.
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