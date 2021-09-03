В Общественном штабе рассказал кто обеспечит чистоту и прозрачность грядущих выборов

14:35

Кто и как будет обеспечивать прозрачность предстоящего голосования в Москве рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

"Выборы депутатов Госдумы, довыборы депутатов Мосгордумы и муниципального совета района Щукино пройдут в Москве 17-19 сентября. В Общественном штабе будут размещены: колл-центр, группа разбора, которая будет анализировать сообщения и видеонаблюдение, поступающие с участков, и видеоцентр, откуда наблюдатели смогут отслеживать по видеотрансляции нештатные ситуации”, — говорится в сообщении, размещенном на сайте Общественной палаты Москвы.

Отмечается важнейшее подразделение - корпус наблюдателей: “Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы - одно из важнейших подразделений штаба. Именно наблюдатели помогают обеспечивать открытость и законность процедуры голосования на выборах разных уровней, работая на каждом избирательном участке Москвы и в видеоцентре. Сейчас в состав корпуса записалось 15 тыс. человек” - информирует сайт.

Так как наравне с очным голосованием будет проходить дистанционное, Общественным штабом обеспечена работа Электронного штаба. Он будет располагаться рядом с тремя участковыми избирательными комиссиями дистанционного голосования (УИК ДЭГ) и ящиками со встроенными принтерами, которые будут выводить на печать бумажный «след» из блокчейн-сети. Совокупность принятых мер позволит эффективно наблюдать за чистотой онлайн-голосования.

«Структурные подразделения Общественного штаба все вместе формируют единую экосистему наблюдения за выборами. Функционирующие на одной платформе процессы и сервисы создают условия для оптимальной работы и коммуникации участников на всех уровнях, обеспечивая соблюдение честных, открытых и легитимных выборов», — говорится на сайте.