Насильственно насаждать демократию извне нельзя - Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Навязывание странам демократического государственного устройства насильственным путем неприемлемо, народы должны самостоятельно приходить к этому, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если демократия нужна какому-то народу, народ придет к этому сам, не нужно этого делать насильственными способами", - подчеркнул российский лидер, выступая в пятницу на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).