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НОВОСТИ

Насильственно насаждать демократию извне нельзя - Путин

15:00 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Навязывание странам демократического государственного устройства насильственным путем неприемлемо, народы должны самостоятельно приходить к этому, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если демократия нужна какому-то народу, народ придет к этому сам, не нужно этого делать насильственными способами", - подчеркнул российский лидер, выступая в пятницу на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

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