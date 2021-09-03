Насильственно насаждать демократию извне нельзя - Путин
15:00 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Навязывание странам демократического государственного устройства насильственным путем неприемлемо, народы должны самостоятельно приходить к этому, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если демократия нужна какому-то народу, народ придет к этому сам, не нужно этого делать насильственными способами", - подчеркнул российский лидер, выступая в пятницу на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
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