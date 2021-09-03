В августе ковидом в мире заразились 20 млн человек, это максимум с апреля

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в мире в августе возросло примерно на 20 млн, что на четверть больше, чем в июле (15,4 млн) и является вторым самым высоким показателем за пандемию, следует из подсчетов ТАСС. Максимум был зарегистрирован в апреле, когда ковид был обнаружен у более чем 22 млн жителей планеты.

Темпы распространения инфекции за месяц резко выросли в Северной Америке и некоторых странах Азии. Заболеваемость в ряде государств Европы также находится на высоком уровне. Ситуация ухудшается как в странах, где долгое время сохранялся карантин, так и там, где не вводились строгие ограничения.

При этом смертность, которая в середине лета снизилась почти на треть, в августе вновь выросла - за месяц из-за коронавируса в мире умерли около 300 тыс. человек.