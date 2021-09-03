В Афганистане после ухода американцев осталось вооружение более чем на $85 млрд - Токаев
15:32 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Угрозы, исходящие из Афганистана, очевидны, поскольку после ухода военнослужащих США там осталось современное вооружение на сумму более 85 млрд долларов. Об этом заявил в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"На мой взгляд, угрозы и риски, исходящие из этой многострадальной страны, очевидны. С уходом американцев там осталось огромное количество вооружения, причем самого современного, на сумму более 85 млрд долларов. Сохраняются угрозы исхода беженцев", - сказал он.
Глава государства также выразил удовлетворение, что по этим чувствительным вопросам Казахстан придерживается единой линии с Россией и государствами - членами Организации Договора о коллективной безопасности.
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