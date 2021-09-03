Петр Толстой призвал депортировать мигрантов-нарушителей в течение 24 часов
15:10 03.09.2021
|Автор фото: Александр Чикин
«У нас недостаточно делается для того, чтобы проблему незаконной миграции, этнической преступности решить. Политика – это не слова и заявления, а действия», — заявил парламентарий.
В качестве примера он привел несколько массовых драк, прошедших за последнее время в Москве, в которых участвовали десятки мигрантов. По мнению депутата назрела необходимость в создании правового механизма, позволяющего выдворять дебоширов из страны в самые короткие сроки, от задержания до депортации из страны - в течение суток. «Задача масштабная, но без этого мы не поставим заслон преступности. Въезд – запрещать на 50 лет», — подчеркнул Толстой.
Представителей бизнеса парламентарий призвал не опасаться ужесточения миграционной политики, отметив, что российским гражданам работа нужна не меньше.
Владимир Зорин, председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений сообщил, что в 2020 году количество мигрантов в РФ резко сократилось из-за пандемии, также 60% россиян считают ограничение внешней миграции разумным, так как она сопровождается выводом капитала из страны.
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