0
0
150
НОВОСТИ

Петр Толстой призвал депортировать мигрантов-нарушителей в течение 24 часов

15:10 03.09.2021

Толстой.JPG
Автор фото: Александр Чикин
По мнению вице-спикера Госдумы, кандидата в депутаты нижней палаты парламента восьмого созыва Петра Толстого, для решения вопроса этнической преступности в РФ и в частности в Москве, следует переходить к конкретным мерам. Такое мнение он высказал в ходе круглого стола, посвященного вопросам миграции в свете общественной безопасности.

«У нас недостаточно делается для того, чтобы проблему незаконной миграции, этнической преступности решить. Политика – это не слова и заявления, а действия», — заявил парламентарий.

В качестве примера он привел несколько массовых драк, прошедших за последнее время в Москве, в которых участвовали десятки мигрантов. По мнению депутата назрела необходимость в создании правового механизма, позволяющего выдворять дебоширов из страны в самые короткие сроки, от задержания до депортации из страны - в течение суток. «Задача масштабная, но без этого мы не поставим заслон преступности. Въезд – запрещать на 50 лет», — подчеркнул Толстой.

Представителей бизнеса парламентарий призвал не опасаться ужесточения миграционной политики, отметив, что российским гражданам работа нужна не меньше.

Владимир Зорин, председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений сообщил, что в 2020 году количество мигрантов в РФ резко сократилось из-за пандемии, также 60% россиян считают ограничение внешней миграции разумным, так как она сопровождается выводом капитала из страны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 03.09.2021
ЕС будет взаимодействовать с талибами, не признавая их политически - Боррель
0
24
16:15 03.09.2021
Киберпреступность - угроза национальной безопасности, считает Тимофей Баженов
0
61
16:12 03.09.2021
Отказаться от некоторых видов пластика до 2024 года в РФ невозможно - Мантуров
0
74
16:00 03.09.2021
За пять лет на Кавказе с участием Росгвардии ликвидировано 250 боевиков
0
90
15:45 03.09.2021
Проект «Космический всеобуч» прокомментировал Роман Романенко
0
113
15:32 03.09.2021
В Афганистане после ухода американцев осталось вооружение более чем на $85 млрд - Токаев
0
148
15:12 03.09.2021
В августе ковидом в мире заразились 20 млн человек, это максимум с апреля
0
167
15:00 03.09.2021
Насильственно насаждать демократию извне нельзя - Путин
0
201
14:35 03.09.2021
В Общественном штабе рассказал кто обеспечит чистоту и прозрачность грядущих выборов
0
202
14:32 03.09.2021
Выплаты в 10 тыс. рублей 2 сентября получили 30,2 млн пенсионеров - глава Минтруда РФ
0
209

Возврат к списку