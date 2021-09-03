Проект «Космический всеобуч» прокомментировал Роман Романенко

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Автор фото: Иван Степанов

Чтобы вернуть интерес жителей России к теме космоса нужны всевозможные интересные проекты - считает летчик-космонавт, Герой России, комментируя инициированные центром космических технологий “Арктурус” федерального НИИ «Спецвузавтоматика» проекты “Космический всеобуч” и “Chief Space Officer”, представленные на VI Восточном экономическом форуме.

«К сожалению, некоторый период тема космоса у нас была, можно сказать, предана забвению, не было широкого информирования граждан о том, как развивается космическая отрасль, не велась работа по популяризации профессий, связанных с полётами. А было б здорово вернуть то время, когда все дети мечтали стать космонавтами, а все взрослые буквально следили за новостями о событиях в космосе», — поделился летчик-космонавт.

«Космический всеобуч», по его мнению, интересная возможность для всех желающих улучшить свои знания по космической тематике, а обучающий курс “Chief Space Officer” представляет собой программу дополнительного профобразования, предназначенного для узких специалистов в сфере цифровизации и технологий.

Участники “Космического всеобуча” должны пройти тест, прошедших ожидают бонусы, среди которых бесплатный образовательный курс по космическим технологиям «Chief Space Officer», после прохождения которого выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Кроме того в рамках проекта запланированы онлайн-лекции и онлайн-встречи с признанными экспертами отрасли.

Роман Романенко считает нужными различные проекты, благодаря которым к обществу вернется интерес к космосу, “ведь отрасль космических технологий – самая прогрессивная, стоящая в авангарде всех других сфер: электроники, промышленности, цифровых систем”