Отказаться от некоторых видов пластика до 2024 года в РФ невозможно - Мантуров
16:12 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отказ от некоторых видов одноразовых изделий из пластика до 2024 года в России невозможен, считает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"До 2024 года отказаться от [некоторых видов] пластика? Это невозможно! Мы можем говорить на эту тему, мы можем двигаться в этом направлении, и это будет правильно, - сказал он. - Но сегодня есть технологии, которые обеспечивают переработку этих пластиков. Мне кажется, это гораздо разумнее с точки зрения того, запрещать или разрешать".
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