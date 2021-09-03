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Отказаться от некоторых видов пластика до 2024 года в РФ невозможно - Мантуров

16:12 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ от некоторых видов одноразовых изделий из пластика до 2024 года в России невозможен, считает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"До 2024 года отказаться от [некоторых видов] пластика? Это невозможно! Мы можем говорить на эту тему, мы можем двигаться в этом направлении, и это будет правильно, - сказал он. - Но сегодня есть технологии, которые обеспечивают переработку этих пластиков. Мне кажется, это гораздо разумнее с точки зрения того, запрещать или разрешать".

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