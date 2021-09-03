0
0
62
НОВОСТИ

Киберпреступность - угроза национальной безопасности, считает Тимофей Баженов

16:15 03.09.2021

баж.jpg
Автор фото: Максим Манюров
Защита информационного пространства сегодня является одним из главных направлений Стратегии Национальной безопасности России - отметил тележурналист Тимофей Баженов в ходе общественной дискуссии по вопросам противодействия киберпреступности, прошедшей по инициативе глав муниципальных образований Северо-Востока Москвы.

«Считаю, что проблемы кибермошенничества необходимо обсуждать как можно чаще. И не только обсуждать, но и начинать действовать. Статистика по киберпреступлениям растёт с каждым днём. Ни в чём не повинные пожилые люди теряют сбережения, которые они накапливают годами. Остановить поток преступлений могут только бескомпромиссные законодательные инициативы. Сейчас важно понять, что киберпреступность уже давно вышла за рамки обычных преступлений. Она может стать главной угрозой национальной безопасности и нашему с вами стабильному будущему», — так объяснил телеведущий необходимость мер противодействия киберпреступникам.

Интенсивность кибератак постоянно растет, по сведениям, обнародованным Центробанком РФ во втором квартале зарегистрировано свыше 230 тысяч операций с банковскими счетами граждан РФ, на которые они не давали согласие, похищено более трёх миллиардов рублей, из которых удалось вернуть лишь 7,4 процента.

Тимофей Баженов рассказал, что общественная организация «Движение Баженова» подготовила эффективный комплекс мер противодействия интернет-преступности. В числе прочих предложений, он требует внесения изменений в УК РФ, влекущие за собой ужесточения меры пресечения за преступления в цифровой сфере, посягательство на незащищенные социальные группы населения и требует приравнять их к тяжким уголовным правонарушениям.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 03.09.2021
ЕС будет взаимодействовать с талибами, не признавая их политически - Боррель
0
24
16:12 03.09.2021
Отказаться от некоторых видов пластика до 2024 года в РФ невозможно - Мантуров
0
74
16:00 03.09.2021
За пять лет на Кавказе с участием Росгвардии ликвидировано 250 боевиков
0
90
15:45 03.09.2021
Проект «Космический всеобуч» прокомментировал Роман Романенко
0
113
15:32 03.09.2021
В Афганистане после ухода американцев осталось вооружение более чем на $85 млрд - Токаев
0
148
15:12 03.09.2021
В августе ковидом в мире заразились 20 млн человек, это максимум с апреля
0
167
15:10 03.09.2021
Петр Толстой призвал депортировать мигрантов-нарушителей в течение 24 часов
0
150
15:00 03.09.2021
Насильственно насаждать демократию извне нельзя - Путин
0
201
14:35 03.09.2021
В Общественном штабе рассказал кто обеспечит чистоту и прозрачность грядущих выборов
0
202
14:32 03.09.2021
Выплаты в 10 тыс. рублей 2 сентября получили 30,2 млн пенсионеров - глава Минтруда РФ
0
209

Возврат к списку