Киберпреступность - угроза национальной безопасности, считает Тимофей Баженов

16:15

Автор фото: Максим Манюров

Защита информационного пространства сегодня является одним из главных направлений Стратегии Национальной безопасности России - отметил тележурналиств ходе общественной дискуссии по вопросам противодействия киберпреступности, прошедшей по инициативе глав муниципальных образований Северо-Востока Москвы.

«Считаю, что проблемы кибермошенничества необходимо обсуждать как можно чаще. И не только обсуждать, но и начинать действовать. Статистика по киберпреступлениям растёт с каждым днём. Ни в чём не повинные пожилые люди теряют сбережения, которые они накапливают годами. Остановить поток преступлений могут только бескомпромиссные законодательные инициативы. Сейчас важно понять, что киберпреступность уже давно вышла за рамки обычных преступлений. Она может стать главной угрозой национальной безопасности и нашему с вами стабильному будущему», — так объяснил телеведущий необходимость мер противодействия киберпреступникам.

Интенсивность кибератак постоянно растет, по сведениям, обнародованным Центробанком РФ во втором квартале зарегистрировано свыше 230 тысяч операций с банковскими счетами граждан РФ, на которые они не давали согласие, похищено более трёх миллиардов рублей, из которых удалось вернуть лишь 7,4 процента.

Тимофей Баженов рассказал, что общественная организация «Движение Баженова» подготовила эффективный комплекс мер противодействия интернет-преступности. В числе прочих предложений, он требует внесения изменений в УК РФ, влекущие за собой ужесточения меры пресечения за преступления в цифровой сфере, посягательство на незащищенные социальные группы населения и требует приравнять их к тяжким уголовным правонарушениям.