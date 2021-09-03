Киберпреступность - угроза национальной безопасности, считает Тимофей Баженов
16:15 03.09.2021
|Автор фото: Максим Манюров
«Считаю, что проблемы кибермошенничества необходимо обсуждать как можно чаще. И не только обсуждать, но и начинать действовать. Статистика по киберпреступлениям растёт с каждым днём. Ни в чём не повинные пожилые люди теряют сбережения, которые они накапливают годами. Остановить поток преступлений могут только бескомпромиссные законодательные инициативы. Сейчас важно понять, что киберпреступность уже давно вышла за рамки обычных преступлений. Она может стать главной угрозой национальной безопасности и нашему с вами стабильному будущему», — так объяснил телеведущий необходимость мер противодействия киберпреступникам.
Интенсивность кибератак постоянно растет, по сведениям, обнародованным Центробанком РФ во втором квартале зарегистрировано свыше 230 тысяч операций с банковскими счетами граждан РФ, на которые они не давали согласие, похищено более трёх миллиардов рублей, из которых удалось вернуть лишь 7,4 процента.
Тимофей Баженов рассказал, что общественная организация «Движение Баженова» подготовила эффективный комплекс мер противодействия интернет-преступности. В числе прочих предложений, он требует внесения изменений в УК РФ, влекущие за собой ужесточения меры пресечения за преступления в цифровой сфере, посягательство на незащищенные социальные группы населения и требует приравнять их к тяжким уголовным правонарушениям.
НОВОСТИ
- 16:32 03.09.2021
- ЕС будет взаимодействовать с талибами, не признавая их политически - Боррель
- 16:12 03.09.2021
- Отказаться от некоторых видов пластика до 2024 года в РФ невозможно - Мантуров
- 16:00 03.09.2021
- За пять лет на Кавказе с участием Росгвардии ликвидировано 250 боевиков
- 15:45 03.09.2021
- Проект «Космический всеобуч» прокомментировал Роман Романенко
- 15:32 03.09.2021
- В Афганистане после ухода американцев осталось вооружение более чем на $85 млрд - Токаев
- 15:12 03.09.2021
- В августе ковидом в мире заразились 20 млн человек, это максимум с апреля
- 15:10 03.09.2021
- Петр Толстой призвал депортировать мигрантов-нарушителей в течение 24 часов
- 15:00 03.09.2021
- Насильственно насаждать демократию извне нельзя - Путин
- 14:35 03.09.2021
- В Общественном штабе рассказал кто обеспечит чистоту и прозрачность грядущих выборов
- 14:32 03.09.2021
- Выплаты в 10 тыс. рублей 2 сентября получили 30,2 млн пенсионеров - глава Минтруда РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать