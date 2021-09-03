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НОВОСТИ

Женщины устроили шествие в Кабуле

17:12 03.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Женщины устроили шествие в Кабуле, требуя соблюдения их прав и равенства с мужчинами. Об этом сообщают афганские СМИ, при этом, не уточняя, когда состоялась акция и численность участников. Ранее талибы (Талибан — организация признана террористической и запрещена в РФ) заявили, что женщин не будет среди министров нового правительства Афганистана. При этом они пообещали пойти на компромисс в женском вопросе. Ранее талибы запрещали женщинам работать, учиться и даже выходить из дома без сопровождения мужа или близкого родственника.  Эхо Москвы

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