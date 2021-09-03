Собянин наградил спортсменов - чемпионов мира по пляжному футболу
17:17 03.09.2021
Футболистам сборной России по пляжному футболу мэром Москвы Сергеем Собяниным вручена благодарность мэра Москвы за победу в мировом чемпионате.
«Мы очень волновались, когда нам выпала честь организовать чемпионат мира по пляжному футболу в Москве. Москва - не курортный город. Один из самых крупнейших северных городов, но подготовиться - одно, а вот выступить на таком чемпионате - это совсем другое. <…> Огромное вам спасибо от всех любителей футбола, зрителей, москвичей. Вы достойно защитили честь нашего города и страны на чемпионате», — сказал градоначальник.
Также он отметил, что соревнования были не простыми и заставили зрителей и поклонников поволноваться, “тем не менее вы вели себя достойно, мужественно и показали высочайший класс игры”.
Антон Шкарин, защитник сборной РФ по пляжному футболу, со своей стороны поблагодарил мэра за организацию соревнований в Москве: «От лица ребят, сборной хочу поблагодарить вас, правительство Москвы за то, что подарили такой праздник не только нам, но и действительно всей стране. Спасибо большое за то, что вы провели действительно глобальное мероприятие на высочайшем уровне».
Как сообщает пресс-служба мэрии и правительства столицы, XI чемпионат мира FIFA по пляжному футболу прошел в Москве с 19 по 29 августа 2021 года, Россия принимала эти соревнования первый раз, матчи проводились на временном стадионе, возведенном на базе спорткомплекса “Лужники”, там же были организованы сцена и фан-зоны. Во встречах участвовали 16 команд, сыгравших 32 матча.
Матчи Московского чемпионата смогли посетить 55 тысяч человек, что соответствует требованиям к заполняемости стадиона в связи с санэпидобстановкой.
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