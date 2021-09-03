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Четыре организации добровольно вошли в реестр СМИ- иноагентов - Минюст РФ

17:40 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов четыре СМИ по их обращениям, сообщили ТАСС в пятницу ТАСС в пресс-службе Минюста.

"3 сентября Минюстом России внесены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, следующие юридические лица: ООО "Альтаир 2021", ООО "Вега 2021", ООО "Главный редактор 2021" и ООО "Ромашки монолит", - отметили в Минюсте. В ведомстве пояснили, что эти организации были созданы российскими физическими лицами, ранее внесенными в реестр иноагентов: Гликиным М. А. (ООО "Альтаир 2021"), Рождественским И. Д. (ООО "Вега 2021"), Ярош Ю. П. (ООО "Главный редактор 2021"), а также Гройсман С. Р., Железновой М. М., Лукьяновой Ю. С., Маняхиным П. Б. и Чураковой О. В. (ООО "Ромашки монолит").

"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - подчеркнули в Минюсте.

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