Четыре организации добровольно вошли в реестр СМИ- иноагентов - Минюст РФ
17:40 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов четыре СМИ по их обращениям, сообщили ТАСС в пятницу ТАСС в пресс-службе Минюста.
"3 сентября Минюстом России внесены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, следующие юридические лица: ООО "Альтаир 2021", ООО "Вега 2021", ООО "Главный редактор 2021" и ООО "Ромашки монолит", - отметили в Минюсте. В ведомстве пояснили, что эти организации были созданы российскими физическими лицами, ранее внесенными в реестр иноагентов: Гликиным М. А. (ООО "Альтаир 2021"), Рождественским И. Д. (ООО "Вега 2021"), Ярош Ю. П. (ООО "Главный редактор 2021"), а также Гройсман С. Р., Железновой М. М., Лукьяновой Ю. С., Маняхиным П. Б. и Чураковой О. В. (ООО "Ромашки монолит").
"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - подчеркнули в Минюсте.
НОВОСТИ
- 17:17 03.09.2021
- Собянин наградил спортсменов - чемпионов мира по пляжному футболу
- 17:12 03.09.2021
- Женщины устроили шествие в Кабуле
- 17:00 03.09.2021
- Навальный разделил премию с другими заключенными
- 16:57 03.09.2021
- Сбер предлагает предпринимателям рассрочку до 30 дней на B2B-покупки
- 16:40 03.09.2021
- Сбер зачислил президентские выплаты по линии ПФР, добавив подарки и скидки от своей экосистемы
- 16:32 03.09.2021
- ЕС будет взаимодействовать с талибами, не признавая их политически - Боррель
- 16:15 03.09.2021
- Киберпреступность - угроза национальной безопасности, считает Тимофей Баженов
- 16:12 03.09.2021
- Отказаться от некоторых видов пластика до 2024 года в РФ невозможно - Мантуров
- 16:00 03.09.2021
- За пять лет на Кавказе с участием Росгвардии ликвидировано 250 боевиков
- 15:45 03.09.2021
- Проект «Космический всеобуч» прокомментировал Роман Романенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать