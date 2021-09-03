Сотрудничество дизайнеров и производителей сделают упаковки лекарств привлекательней - Нифантьев
18:15 03.09.2021
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Фото Галины Бродской
«Дизайн зачастую играет определяющую роль в выборе покупателем тех или иных товаров. Это касается и аптечного ассортимента. При выборе покупателем сравнимых по цене и качеству лекарств, часто выбор делается в пользу интересной упаковки, поэтому ее дизайн должен эволюционировать, как и дизайн самих аптек», – рассказал эксперт. Он считает интересным провести эксперимент совместной работы дизайнерских фирм и производителей для создания свежего и современного дизайна упаковки различных лекарственных препаратов, после проанализировать результаты, в частности увеличение спроса на эти продукты.
От подобного сотрудничества, по мнению Нифантьева, в выигрыше все: “производственная компания увеличивает продажи, а студия дизайна получает заказ и повышает спрос на свои услуги”.
В столице развита концепция объединения представителей традиционной и креативной индустрии для достижения общей цели, сейчас идет работа над пробным проектом по предоставлению участникам таких коллабораций государственных грантов, что может оказать положительное воздействие на студии дизайна и производственные предприятия.
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