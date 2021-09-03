Сотрудничество дизайнеров и производителей сделают упаковки лекарств привлекательней - Нифантьев

18:15

Фото Галины Бродской



Дизайн лекарственных упаковок должен постоянно развиваться, содружество дизайнерских компаний и фармацевтических предприятий поможет повысить доверие покупателя к отечественным лекарственным средствам - подвел итоги “Российской креативной недели” председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

«Дизайн зачастую играет определяющую роль в выборе покупателем тех или иных товаров. Это касается и аптечного ассортимента. При выборе покупателем сравнимых по цене и качеству лекарств, часто выбор делается в пользу интересной упаковки, поэтому ее дизайн должен эволюционировать, как и дизайн самих аптек», – рассказал эксперт. Он считает интересным провести эксперимент совместной работы дизайнерских фирм и производителей для создания свежего и современного дизайна упаковки различных лекарственных препаратов, после проанализировать результаты, в частности увеличение спроса на эти продукты.

От подобного сотрудничества, по мнению Нифантьева, в выигрыше все: “производственная компания увеличивает продажи, а студия дизайна получает заказ и повышает спрос на свои услуги”.

В столице развита концепция объединения представителей традиционной и креативной индустрии для достижения общей цели, сейчас идет работа над пробным проектом по предоставлению участникам таких коллабораций государственных грантов, что может оказать положительное воздействие на студии дизайна и производственные предприятия.