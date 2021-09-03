Эвакуированные в США афганцы получат по 2 тыс долл - СМИ

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США и частные организации намерены выплатить эвакуированным афганцам по 2 275 долларов в качестве финансовой помощи при переселении. Об этом в пятницу сообщило агентство Блумберг со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

По его сведениям. программа материальной поддержки, которая будет запущена в течение ближайших месяцев, будет направлена на помощь афганцам в поиске жилья, покупке продуктов и устройства детей в школу.

Помимо этого, Госдеп консультируется с Конгрессом США относительно введения льгот для беженцев, в том числе по медицинской страховке.