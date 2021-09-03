Эвакуированные в США афганцы получат по 2 тыс долл - СМИ
18:30 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США и частные организации намерены выплатить эвакуированным афганцам по 2 275 долларов в качестве финансовой помощи при переселении. Об этом в пятницу сообщило агентство Блумберг со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
По его сведениям. программа материальной поддержки, которая будет запущена в течение ближайших месяцев, будет направлена на помощь афганцам в поиске жилья, покупке продуктов и устройства детей в школу.
Помимо этого, Госдеп консультируется с Конгрессом США относительно введения льгот для беженцев, в том числе по медицинской страховке.
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