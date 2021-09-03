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Собянин наградил знаком «80 лет Битвы за Москву» 98-летнего ветерана войны

19:00 03.09.2021

Ветераны, участвовавшие в обороне Москвы, получат памятные знаки “80 лет битвы за Москву” - написал в своем блоге на персональном сайте(https://www.sobyanin.ru/v-gostyah-u-veterana) мэр Москвы Сергей Собянин.

«Побывал сегодня в гостях у фронтовика Бориса Павловича Уткина. Вручил ему нагрудный знак «80 лет Битвы за Москву», которым в ближайшие месяцы будут награждены более 1100 ветеранов – все ныне здравствующие участники величайшего сражения Великой Отечественной войны. И по традиции – к годовщине декабрьского контрнаступления обязательно выплатим ветеранам войны и участникам обороны столицы материальную помощь. В этом году ее размер составит 20 тыс. рублей», — пишет в блоге мэр.

В сообщении рассказывается о боевом пути Бориса Уткина, говорится о том, что он со своими боевыми товарищами прошел путь от Москвы до Вены, участвовал в легендарном параде Победы на Красной площади, более 50 лет служил в Вооруженных Силах в мирное время.

Сегодны Борис Павлович является членом лекторской группы Московского городского совета ветеранов и по мере сил принимает участие в патриотическом воспитании молодого поколения.

«Здоровья и бодрости духа Вам, дорогой Борис Павлович! Здоровья и бодрости духа всем здравствующим ветеранам Великой Отечественной войны! Спасибо от всех нас, ваших благодарных потомков», — поблагодарил ветерана Сергей Собянин.


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