Собянин наградил знаком «80 лет Битвы за Москву» 98-летнего ветерана войны
19:00 03.09.2021
«Побывал сегодня в гостях у фронтовика Бориса Павловича Уткина. Вручил ему нагрудный знак «80 лет Битвы за Москву», которым в ближайшие месяцы будут награждены более 1100 ветеранов – все ныне здравствующие участники величайшего сражения Великой Отечественной войны. И по традиции – к годовщине декабрьского контрнаступления обязательно выплатим ветеранам войны и участникам обороны столицы материальную помощь. В этом году ее размер составит 20 тыс. рублей», — пишет в блоге мэр.
В сообщении рассказывается о боевом пути Бориса Уткина, говорится о том, что он со своими боевыми товарищами прошел путь от Москвы до Вены, участвовал в легендарном параде Победы на Красной площади, более 50 лет служил в Вооруженных Силах в мирное время.
Сегодны Борис Павлович является членом лекторской группы Московского городского совета ветеранов и по мере сил принимает участие в патриотическом воспитании молодого поколения.
«Здоровья и бодрости духа Вам, дорогой Борис Павлович! Здоровья и бодрости духа всем здравствующим ветеранам Великой Отечественной войны! Спасибо от всех нас, ваших благодарных потомков», — поблагодарил ветерана Сергей Собянин.
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