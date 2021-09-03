Эксперты: Программа «Миллион призов» поможет восстановлению экономики

19:02

Фермер-сыровар, предприниматель Олег Сирота, общаясь с журналистами высказал мнение, что проводящаяся для участников дистанционного голосования программа «Миллион призов - #ВыбираемВместе», позволит избежать локдауна.

«Я ее полностью поддерживаю, потому что мы должны обезопасить граждан и не допустить массового заболевания. Прошлый год для нас стал очень тяжелым. Поэтому нельзя допустить повторного локдауна, так как бизнес начал восстанавливаться», — отметил предприниматель.

В свою очередь руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев считает, что программа будет способствовать сохранению восстанавливающегося после жестких ограничений бизнеса и снизит риск заражения избирателей.

Александр Разуваев в беседе с журналистами подчеркнул, что «в Москве превалирует не промышленная экономика, а экономика услуг - это рестораны, ночные клубы, фитнес и так далее. Если снова будет локдаун - не будет выручки. Соответственно, не будет зарплаты, последуют увольнения. Поэтому локдаун совсем не вариант, это будет очень плохо».

Напоминаем: выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. На данный момент для участия в онлайн-голосвании на сентябрьских выборах в Москве зарегистрировались около 1,5 миллиона человек.