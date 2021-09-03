Талибы захватили мятежную провинцию Панджшер - СМИ

19:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контроль над афганской провинцией Панджшер перешел в пятницу к представителям радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщила турецкая газета "Ени шафак" со ссылкой на своего корреспондента в Кабуле.

Издание отмечает, что ранее в указанной провинции, расположенной в 150 км от афганской столицы, происходили ожесточенные боевые действия.