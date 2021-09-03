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НОВОСТИ

Повстанцы в Панджшере опровергают сведения о захвате провинции талибами

20:53 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы национального сопротивления в северной афганской провинции Панджшер, которая не подчинилась радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), опровергли распространенную ранее талибами информацию о том, что им удалось полностью захватить указанный регион. Об этом сообщил в пятницу близкий к ополченцам источник ТАСС в провинции.

"Это слухи, распространяемые талибами для запугивания населения. Они пытаются прорваться в Панджшер с нескольких направлений, но вынуждены отступать", - указал собеседник агентства.

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