В Центральную Россию переезжают из регионов до 30% выпускников школ - АСИ
09:30 04.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Проблема именно сломать вот этот стереотип о том, что нужно бежать. <…> Миграция, конечно, в том числе для Агентства, - это очень большая задача, остановить внутреннюю миграцию. Потому что поток уезжающих из регионов, конечно, абсолютно колоссальный - до 30% видим молодежи, которая после того, как выпустилась из школы, меняет свое место жительства и меняет его на постоянной основе. То есть, она уезжает на ПМЖ куда-то в Центральную Россию", - сказал он на сессии "Навигатор возможностей для молодежи Дальнего Востока".
VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
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