Через 2-3 месяца Украину ждет энергетическая катастрофа - экс-министр ЖКХ
10:40 04.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На бирже на Украине цена на газ составляет 20 гривен (0,73 доллара) за кубометр. У нас с вами пока что 7-8 гривен (0,26 - 0,3 доллара). Нам "Нафтогаз" пока держит цену, хоть и все равно дорого. А вот что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные организации, я точно не понимаю. Это не заложено в бюджет", - сказал он в эфире телеканала "Наш".
По словам Кучеренко, через 2-3 месяца в этой ситуации Украине поступит предложение от РФ о прямых поставках, но с учетом позиции властей и нежелания вести переговоры с собственником газа, страну ждет кризис. "Я точно знаю, какая реальная энергетическая катастрофа будет буквально через два-три месяца", - подчеркнул он.
В этом контексте Кучеренко назвал совершенно нелогичным намерение Киева вести переговоры с ФРГ и США по сохранению транзита. "Они [Германия и США] уже все обсудили. У меня вопрос: а где тут Россия - собственник газа? Как можно обсуждать вопрос транзита без того, чей это ресурс? Кто еще может гарантировать его транзит?" - задался вопросом бывший министр энергетики.
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