0
0
26
НОВОСТИ

Через 2-3 месяца Украину ждет энергетическая катастрофа - экс-министр ЖКХ

10:40 04.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украину через 2-3 месяца ждет энергетическая катастрофа из-за роста рыночных цен на газ и отсутствия прямых поставок голубого топлива из РФ. Об этом заявил бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко.

"На бирже на Украине цена на газ составляет 20 гривен (0,73 доллара) за кубометр. У нас с вами пока что 7-8 гривен (0,26 - 0,3 доллара). Нам "Нафтогаз" пока держит цену, хоть и все равно дорого. А вот что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные организации, я точно не понимаю. Это не заложено в бюджет", - сказал он в эфире телеканала "Наш".

По словам Кучеренко, через 2-3 месяца в этой ситуации Украине поступит предложение от РФ о прямых поставках, но с учетом позиции властей и нежелания вести переговоры с собственником газа, страну ждет кризис. "Я точно знаю, какая реальная энергетическая катастрофа будет буквально через два-три месяца", - подчеркнул он.

В этом контексте Кучеренко назвал совершенно нелогичным намерение Киева вести переговоры с ФРГ и США по сохранению транзита. "Они [Германия и США] уже все обсудили. У меня вопрос: а где тут Россия - собственник газа? Как можно обсуждать вопрос транзита без того, чей это ресурс? Кто еще может гарантировать его транзит?" - задался вопросом бывший министр энергетики.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:50 04.09.2021
Затраты инвесторов на Курилах должно софинансировать государство - Титов
0
43
09:40 04.09.2021
В Катаре прошла дипломатов Пакистана и ФРГ с представителем талибов
0
172
09:30 04.09.2021
В Центральную Россию переезжают из регионов до 30% выпускников школ - АСИ
0
190
09:20 04.09.2021
На черноморском побережье России начался бархатный сезон - Гидрометцентр
0
191
22:00 03.09.2021
В США могут быть рассекречена часть документов по терактам 11 сентября 2001 г
0
771
20:53 03.09.2021
Повстанцы в Панджшере опровергают сведения о захвате провинции талибами
0
924
19:55 03.09.2021
Талибы захватили мятежную провинцию Панджшер - СМИ
0
951
19:02 03.09.2021
Эксперты: Программа «Миллион призов» поможет восстановлению экономики
0
762
19:00 03.09.2021
Собянин наградил знаком «80 лет Битвы за Москву» 98-летнего ветерана войны
0
790
18:30 03.09.2021
Эвакуированные в США афганцы получат по 2 тыс долл - СМИ
0
863

Возврат к списку