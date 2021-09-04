Затраты инвесторов на Курилах должно софинансировать государство - Титов
10:50 04.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Если мы хотим, чтобы туда пришли реальные производства, заводы и фабрики, то государство должно, наверное, софинансировать или компенсировать инвестиционные затраты. В таком режиме это может сработать", - сказал Титов.
Он пояснил, что речь идет не о поддержке в создании инфраструктуры, а именно "о софинансировании или компенсации части инвестиций, которые вкладываются в проекты".
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