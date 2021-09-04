Затраты инвесторов на Курилах должно софинансировать государство - Титов

10:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вложения инвесторов в создание производств на Курильских островах должны софинансироваться или компенсироваться государством. Такое мнение высказал в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.



"Если мы хотим, чтобы туда пришли реальные производства, заводы и фабрики, то государство должно, наверное, софинансировать или компенсировать инвестиционные затраты. В таком режиме это может сработать", - сказал Титов.



Он пояснил, что речь идет не о поддержке в создании инфраструктуры, а именно "о софинансировании или компенсации части инвестиций, которые вкладываются в проекты".



