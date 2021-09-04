Перечень получателей господдержки в области сельхозпроизводства в РФ расширен
11:10 04.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Аграрии, занимающиеся выращиванием овощей в закрытом грунте с использованием технологии досвечивания, смогут претендовать на поддержку в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства", - говорится в сообщении.
Системы досвечивания, как отмечает пресс-служба, "позволяют заметно повысить урожайность и активно применяются в тепличных комплексах". "Чтобы поддержать сельхозпроизводителей, внедряющих перспективные технологии, правительство приняло решение распространить на них действующую меру поддержки в виде субсидий", - пояснили в кабмине.
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