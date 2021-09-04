Перечень получателей господдержки в области сельхозпроизводства в РФ расширен

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня получателей господдержки по программе развития сельского хозяйства: на субсидии теперь смогут претендовать аграрии, которые выращивают овощи в закрытом грунте с использованием технологии досвечивания. Об этом в субботу сообщила пресс- служба кабмина.



"Аграрии, занимающиеся выращиванием овощей в закрытом грунте с использованием технологии досвечивания, смогут претендовать на поддержку в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства", - говорится в сообщении.



Системы досвечивания, как отмечает пресс-служба, "позволяют заметно повысить урожайность и активно применяются в тепличных комплексах". "Чтобы поддержать сельхозпроизводителей, внедряющих перспективные технологии, правительство приняло решение распространить на них действующую меру поддержки в виде субсидий", - пояснили в кабмине.



