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В этом году Киев получит от США партию ракетных комплексов Javelin - МИД Украины

12:20 04.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина уже в этом году получит партию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin ("Джавелин") в рамках военной помощи США. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем Javelin", - сказал Кулеба в опубликованном в субботу интервью агентству РБК-Украина.

При этом он не исключил, что США и Украина смогут выйти на договоренности и по другим видам оборонного летального и нелетального оборудования, не уточнив подробности. "По понятным причинам детали я разглашать не могу. Мы ожидаем визит министра обороны США на Украину", - добавил Кулеба.

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