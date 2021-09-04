0
0
107
НОВОСТИ

Более 5 тыс жителей эвакуируют из-за аварии на дамбе в Китае - СМИ

13:10 04.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНР осуществляют эвакуацию более 5 тыс. жителей в связи с аварией на дамбе в провинции Хубэй (центр страны). Об этом сообщило в субботу Центральное телевидение Китая.

По его данным, ЧП произошло на объекте Эпин в городе Шиянь. На поврежденном участке дамбы ведутся восстановительные работы.

Компетентные органы выясняют причины аварии, ведется следствие.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 04.09.2021
В Киеве началась подготовка к визиту президента США на Украину - МИД
0
112
13:10 04.09.2021
Избежать выгорания врачам помогут психологи, уверен академик Румянцев
0
119
13:04 04.09.2021
Роман Романенко: В России делают все, чтобы жизнь детей была безопасной
0
131
12:20 04.09.2021
В этом году Киев получит от США партию ракетных комплексов Javelin - МИД Украины
0
199
12:10 04.09.2021
За сутки в Москве выявили 1 549 случаев заражения коронавирусом - оперштаб
0
188
11:20 04.09.2021
Через 5-10 лет Владивосток может стать миллионником - губернатор
0
242
11:10 04.09.2021
Перечень получателей господдержки в области сельхозпроизводства в РФ расширен
0
253
10:50 04.09.2021
Затраты инвесторов на Курилах должно софинансировать государство - Титов
0
268
10:40 04.09.2021
Через 2-3 месяца Украину ждет энергетическая катастрофа - экс-министр ЖКХ
0
327
09:40 04.09.2021
В Катаре прошла дипломатов Пакистана и ФРГ с представителем талибов
0
332

Возврат к списку