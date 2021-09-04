Более 5 тыс жителей эвакуируют из-за аварии на дамбе в Китае - СМИ
13:10 04.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, ЧП произошло на объекте Эпин в городе Шиянь. На поврежденном участке дамбы ведутся восстановительные работы.
Компетентные органы выясняют причины аварии, ведется следствие.
НОВОСТИ
- 13:20 04.09.2021
- В Киеве началась подготовка к визиту президента США на Украину - МИД
- 13:10 04.09.2021
- Избежать выгорания врачам помогут психологи, уверен академик Румянцев
- 13:04 04.09.2021
- Роман Романенко: В России делают все, чтобы жизнь детей была безопасной
- 12:20 04.09.2021
- В этом году Киев получит от США партию ракетных комплексов Javelin - МИД Украины
- 12:10 04.09.2021
- За сутки в Москве выявили 1 549 случаев заражения коронавирусом - оперштаб
- 11:20 04.09.2021
- Через 5-10 лет Владивосток может стать миллионником - губернатор
- 11:10 04.09.2021
- Перечень получателей господдержки в области сельхозпроизводства в РФ расширен
- 10:50 04.09.2021
- Затраты инвесторов на Курилах должно софинансировать государство - Титов
- 10:40 04.09.2021
- Через 2-3 месяца Украину ждет энергетическая катастрофа - экс-министр ЖКХ
- 09:40 04.09.2021
- В Катаре прошла дипломатов Пакистана и ФРГ с представителем талибов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать