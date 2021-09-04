Более 5 тыс жителей эвакуируют из-за аварии на дамбе в Китае - СМИ

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНР осуществляют эвакуацию более 5 тыс. жителей в связи с аварией на дамбе в провинции Хубэй (центр страны). Об этом сообщило в субботу Центральное телевидение Китая.



По его данным, ЧП произошло на объекте Эпин в городе Шиянь. На поврежденном участке дамбы ведутся восстановительные работы.



Компетентные органы выясняют причины аварии, ведется следствие.



