В Киеве началась подготовка к визиту президента США на Украину - МИД
13:20 04.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Украинская дипломатия уже работает над визитом американского президента на Украину", - сказал министр.
При этом он выразил убеждение, что "за время президентства Джо Байден посетит Украину", поскольку она, считает Кулеба, "очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США".
Также он добавил, что на встрече президентов двух стран в Вашингтоне 1 сентября вопрос о назначении нового посла США на Украине не поднимался.
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