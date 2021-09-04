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НОВОСТИ

В Киеве началась подготовка к визиту президента США на Украину - МИД

13:20 04.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский МИД начал работу над подготовкой визита в Киев президента США Джо Байдена, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в опубликованном в субботу интервью агентству РБК-Украина. Вместе с тем конкретной договоренности о реализации такого визита пока нет.

"Украинская дипломатия уже работает над визитом американского президента на Украину", - сказал министр.

При этом он выразил убеждение, что "за время президентства Джо Байден посетит Украину", поскольку она, считает Кулеба, "очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США".

Также он добавил, что на встрече президентов двух стран в Вашингтоне 1 сентября вопрос о назначении нового посла США на Украине не поднимался.

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