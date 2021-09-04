Роман Романенко: В России делают все, чтобы жизнь детей была безопасной
13:04 04.09.2021
|Фото Ивана Степанова
«Этот день символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм, с его идеологией жестокости и насилия, - говорит писатель Анатолий Баташев. - Только вместе, только воспитывая друг в друге чувства ответственности и добрососедства, мы можем противостоять террористическим угрозам и предупреждать их возникновение».
«Мы скорбим сегодня о жертвах теракта в Беслане, а также склоняем свои головы в память о всех жертвах террористических акций, агрессий, которые происходили на нашей земле, - заявил депутат Госдумы РФ Роман Романенко. - Важно говорить об этих трагических событиях, важно рассказывать о них детям, чтобы они понимали какое это зло – терроризм, что ему не может быть ни оправдания, ни прощения».
В результате теракта 1-3 сентября 2004 года в Беслане погибли более 300 человек, главным образом женщины и дети.
НОВОСТИ
- 13:20 04.09.2021
- В Киеве началась подготовка к визиту президента США на Украину - МИД
- 13:10 04.09.2021
- Избежать выгорания врачам помогут психологи, уверен академик Румянцев
- 13:10 04.09.2021
- Более 5 тыс жителей эвакуируют из-за аварии на дамбе в Китае - СМИ
- 12:20 04.09.2021
- В этом году Киев получит от США партию ракетных комплексов Javelin - МИД Украины
- 12:10 04.09.2021
- За сутки в Москве выявили 1 549 случаев заражения коронавирусом - оперштаб
- 11:20 04.09.2021
- Через 5-10 лет Владивосток может стать миллионником - губернатор
- 11:10 04.09.2021
- Перечень получателей господдержки в области сельхозпроизводства в РФ расширен
- 10:50 04.09.2021
- Затраты инвесторов на Курилах должно софинансировать государство - Титов
- 10:40 04.09.2021
- Через 2-3 месяца Украину ждет энергетическая катастрофа - экс-министр ЖКХ
- 09:40 04.09.2021
- В Катаре прошла дипломатов Пакистана и ФРГ с представителем талибов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать