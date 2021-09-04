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Роман Романенко: В России делают все, чтобы жизнь детей была безопасной

13:04 04.09.2021

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Фото Ивана Степанова
В Москвы общественники, политики и жители столицы приняли участие в митинге, посвященном памяти жертв атаки террористов в Беслане 2004 года. Напомним, в РФ каждый год 3 сентября отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом.

«Этот день символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм, с его идеологией жестокости и насилия, - говорит писатель Анатолий Баташев. - Только вместе, только воспитывая друг в друге чувства ответственности и добрососедства, мы можем противостоять террористическим угрозам и предупреждать их возникновение».

«Мы скорбим сегодня о жертвах теракта в Беслане, а также склоняем свои головы в память о всех жертвах террористических акций, агрессий, которые происходили на нашей земле, - заявил депутат Госдумы РФ Роман Романенко. - Важно говорить об этих трагических событиях, важно рассказывать о них детям, чтобы они понимали какое это зло – терроризм, что ему не может быть ни оправдания, ни прощения».

В результате теракта 1-3 сентября 2004 года в Беслане погибли более 300 человек, главным образом женщины и дети.

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