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Во 2-й половине сентября Литва начнет строительство заграждения на границе с Белоруссией

14:10 04.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работы по строительству заграждения на границе с Белоруссией начнутся в Литве в середине текущего месяца. Такое решение принято на заседании в субботу правительственной комиссии по надзору за реализацией проекта во главе с премьером Ингридой Шимоните, сообщила пресс-служба кабинета.

"Проект будет осуществляться в два этапа. Первый этап по строительству заграждения на наиболее проблемном участке протяженностью около 100 км в районе города Друскининкай начнется в середине сентября", - говорится в сообщении. Всего заграждением планируется защитить около 500 км границы.

На территорию Литвы приходится 1 070 км границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС, в том числе около 680 км - с Белоруссией. В течение нескольких месяцев текущего года с территории соседней страны в Литву проникли более 4 тыс. нелегальных мигрантов из Азии и Африки, что в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

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