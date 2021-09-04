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Штраф за запрещенный контент на 72 млн рублей грозит Facebook, Twitter и Telegram

14:20 04.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компаниям Telegram, Facebook и Twitter грозят штрафы на общую сумму в 72 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент, соответствующее заседание суда пройдет 14 сентября. Об этом ТАСС сообщили в 422 Мировом судебном участке Таганского района, который рассмотрит соответствующие протоколы об административном правонарушении.

"В суд поступили два протокола в отношении Telegram, составленные по ч. 4 ст. 13.41. КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" информации, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации"). Максимальная санкция за это правонарушение составляет штраф до 8 млн рублей. Заседание суда, на котором будут рассматриваться эти протоколы, назначено на 14 сентября", - сказали в суде, также добавив, что пять протоколов по аналогичной статье поступили в отношении Facebook. Еще два протокола по этой статье поступили в отношении Telegram. Все заседания назначены на 14 сентября.

"Таким образом, с учетом всех протоколов, поступивших в суд, Facebook грозит штраф в 40 млн рублей, Twitter - 16 млн, Telegram - также 16 млн рублей", - заключили в суде.

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