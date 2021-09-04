Штраф за запрещенный контент на 72 млн рублей грозит Facebook, Twitter и Telegram
14:20 04.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В суд поступили два протокола в отношении Telegram, составленные по ч. 4 ст. 13.41. КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" информации, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации"). Максимальная санкция за это правонарушение составляет штраф до 8 млн рублей. Заседание суда, на котором будут рассматриваться эти протоколы, назначено на 14 сентября", - сказали в суде, также добавив, что пять протоколов по аналогичной статье поступили в отношении Facebook. Еще два протокола по этой статье поступили в отношении Telegram. Все заседания назначены на 14 сентября.
"Таким образом, с учетом всех протоколов, поступивших в суд, Facebook грозит штраф в 40 млн рублей, Twitter - 16 млн, Telegram - также 16 млн рублей", - заключили в суде.
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