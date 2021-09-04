В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после жалоб на признаки отравления у учеников
15:10 04.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По результатам их [материалов проверки Роспотребнадзора и прокуратуры] рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры", - сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее в областной прокуратуре заявили, что поступило около 40 жалоб на ухудшение здоровья и признаки отравления, одно отравление подтвердилось. В пресс-службе Минздрава региона рассказали, что двое учеников находятся в инфекционной больнице, их здоровью ничего не угрожает, они готовятся к выписке. По их данным, у всех детей наблюдались симптомы ротавирусной инфекции.
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