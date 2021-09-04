Собянин подвел первые итоги введения бесплатных пересадок в наземном транспорте
15:37 04.09.2021
Билетную систему Москвы продолжат совершенствовать, чтобы горожанам было удобно передвигаться на общественном транспорте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он напомнил, что 1 сентября была разрешена бесплатная пересадка между разными маршрутами на наземном транспорте Москвы. «Благодаря этому разовая поездка в наземном транспорте стала в 1,5 раза дешевле. А для тех, кто ездит с пересадками регулярно, экономия составит до 11 тысяч рублей в год», - написал градоначальник в своем блоге.
По словам мэра, этой возможностью смогут воспользоваться 600 тыс. пассажиров, привязавших карту «Тройка» к личному кабинету на сайте метрополитена. Количество таких горожан увеличивается, и всего лишь за три дня в ней зарегистрировались более 100 тыс. пассажиров.
Как отмечает Собянин, по стоимости поездок московский транспорт сейчас один из самых доступных среди транспортных систем мегаполисов мира.
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