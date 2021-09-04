Митрополит Иларион считает, что христианам лучше покинуть Афганистан
16:10 04.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы обеспокоены судьбой тех немногих христиан, которые еще остаются в Афганистане, я думаю, что правильным решением для них было бы уехать из страны", - сказал он.
По мнению митрополита, есть много причин для беспокойства. "Конечно, мы обеспокоены тем, что терроризм будет экспортироваться из Афганистана в другие страны, в том числе и в нашу страну. Поэтому я думаю, что причин для беспокойства очень много, а причин для вступления в прямой контакт с талибами пока у нашей церкви нет", - сказал он.
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