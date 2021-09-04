В 2022 году студии саудовских спутниковых телеканалов переместятся из Дубая в Эр-Рияд

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Саудовской Аравии приняло решение о перемещении штаб-квартир и студий государственных телевизионных компаний из Дубая в Эр-Рияд. Как сообщило в субботу агентство Рейтер, такой шаг соответствует планам наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по превращению столицы королевства в крупный международный деловой центр.



По его информации, администрация ведущих региональных телеканалов "Аль-Арабия" и "Аль-Хадас" оповестила свой персонал, что с января 2022 года вещание будет вестись из Эр-Рияда. Крупнейшая медийная корпорация Эм-би-си, где саудовскому правительству принадлежит контрольной пакет акций, и телевизионная сеть "Аш-Шарк" также сообщили, что приступили к разработке планов по перемещению своих офисов и студий в столицу королевства.



Медиа-сити в Дубае (Dubai Media City), откуда вещали саудовские телеканалы, открылся в 2000 году и вскоре превратился в мировой информационный центр. Специализированная экономическая зона гарантирует свободу для всех видов деятельности в медиа-индустрии, включая средства массовой информации и маркетинговые услуги, полиграфию, издательское дело, музыку, кино и сферу развлечений.



