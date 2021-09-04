Рост кибератак с использованием вирусов-вымогателей фиксируется властями городов США - СМИ
18:30 04.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По оценке издания, подобные хакерские атаки "стали бедствием для органов местного самоуправления" США. Власти ограничены в бюджетных средствах, но вынуждены платить миллионы долларов в качестве выкупа вымогателям, а также на восстановление и модернизацию компьютерных систем. Хотя с 2016 года удалось официально зафиксировать более 400 такого рода атак, их реальное количество может оказаться гораздо больше, отмечает издание. По его оценке, городские власти стараются экономить на своей кибербезопасности, облегчая задачу хакерам.
Вирусы-вымогатели полностью блокируют компьютерную систему, пока органы местного самоуправления не выплатят преступникам необходимую сумму, но многие не соглашаются и пытаются восстановить утраченные данные. Кибератаки мешают властям оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, задерживают выплату пособий на несколько недель и месяцев даже после внесения выкупа, отмечает газета.
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