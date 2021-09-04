За пост президента Франции в 2022 году будет бороться экс-министр экономики

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший французский министр экономики Арно Монтебур объявил о намерении участвовать в президентских выборах, которые пройдут во Франции весной 2022 года. Такое заявление он сделал в субботу на встрече со своими сторонниками в мэрии города Кламси на юго-западе страны.



"Я принял решение баллотироваться на пост президента республики", - сказал 58-летний политик и предприниматель. "Перед нами стоит неотложная задача обеспечить промышленный, экологический и демократический подъем Франции", - считает кандидат, бывший предшественником действующего президента страны Эмманюэля Макрона на посту министра экономики.



Монтебур, таким образом, присоединился к уже достаточно длинному списку претендентов на Елисейский дворец. Ранее о намерении баллотироваться на выборах президента Франции объявили лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, глава регионального совета О-де-Франс (север страны) Ксавье Бертран и руководитель столичного региона Иль-де-Франс, бывший министр Валери Пекресс, бывший главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.



