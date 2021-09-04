В Великобритании готовы начать вакцинацию подростков от коронавируса
19:10 04.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В этом документе Совместный комитет по вакцинации и иммунизации, который является консультативным органом при Минздраве страны, вновь подчеркнул, что польза от прививки для здоровья детей будет невелика. Было указано, что при массовой вакцинации для этой возрастной группы она лишь незначительно перевешивает риски, связанные с редкими побочными эффектами прививок. Вскоре после публикации доклада глава британского Минздрава Саджид Джавид поручил Уитти вновь изучить вопрос о вакцинации школьников и рассмотреть его "под более широким углом", чтобы ведомство смогло принять окончательное решение с учетом различных точек зрения.
Источники "Дейли телеграф" в британском правительстве отмечают, что в конечном итоге рекомендация прививать школьников 12-15 лет будет дана, а подготовка к их вакцинации уже ведется. В пользу такого шага ранее высказывался министр образования королевства Гэвин Уильямсон. Чиновники и многие эксперты надеются, что это поможет снизить темпы распространения вируса в королевстве и обеспечить непрерывность учебного процесса, избежав закрытия школ и отдельных классов из-за вспышек COVID-19. При этом в правительстве много раз подчеркивали, что вакцинация детей будет осуществлять лишь с согласия взрослых.
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