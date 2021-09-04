В Мексиканском заливе обнаружено нефтяное пятно - СМИ
19:20 04.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эксперты сейчас выясняют, сколько нефти попало в акваторию. Предполагается, что источником утечки стал старый, не использующийся трубопровод, который был поврежден стихией. В субботу в район направлены дополнительные судна, занимающиеся очисткой водной поверхности.
Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на Луизиану 29 августа, вскоре он ослаб до тропического шторма. Жертвами стихии стали по меньшей мере шесть человек. Ливень и порывистый ветер после этого сохранялись в некоторых районах Луизианы и Миссисипи. В штатах Алабама, Миссисипи и Флорида была объявлена угроза торнадо.
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