В рейтинге критиков на фестивале в Венеции лидирует фильм Соррентино "Рука бога"

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Драма "Рука бога" ( stata la mano di Dio) итальянского режиссера Паоло Соррентино лидирует в рейтинге критиков на четвертый день международного Венецианского кинофестиваля. Об этом свидетельствуют данные итальянского издания Ciak.



Международный Венецианский кинофестиваль продлится на острове Лидо до 11 сентября. В основную конкурсную программу включили 21 картину, за четыре дня критики увидели шесть фильмов. Высшую оценку на данный момент получила драма Паоло Соррентино "Рука бога", которая рассказывает о трагических обстоятельствах, случившихся в юности автора. Съемки проходили в родном для режиссера Неаполе, в декабре фильм планируется к выходу на Netflix. Профессионалы оценили самый личный, по его собственному признанию, проект режиссера в 3,8 балла.



Вторую строчку рейтинга разделили "Параллельные матери" (Madres paralelas) Педро Альмодовара о двух женщинах, которые впервые переживают опыт материнства, и "Холодный расчет" (The Card Counter) Пола Шредера о карточном игроке. Оба фильма критики оценили на 3,5 балла.



