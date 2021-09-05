Генсек НАТО сказал, что он думает по поводу создания вооруженных сил ЕС
09:00 05.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Создание Евросоюзом общих вооруженных сил может разобщить Европу и ослабить НАТО. Об этом в интервью газете "Санди телеграф", опубликованном в субботу вечером на сайте издания, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Я приветствую европейские усилия в области обеспечения обороны, однако нечто подобное никогда не сможет заменить НАТО. Кроме того, необходимо гарантировать, что Европа и Северная Америка будут держаться вместе. Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу, - отметил Столтенберг. - Отчасти дело в деньгах, так как 80% наших оборонных расходов приходится на союзников, не являющихся членами ЕС".
"Любая попытка создать параллельные структуры, дублировать систему командования лишь ослабит наш общий потенциал взаимодействия, так как при весьма ограниченных ресурсах мы должны избегать параллелизма и дублирования усилий. Конкретные предложения [по созданию сил ЕС] с НАТО не обсуждались, мы не ознакомлены с какими-либо деталями", - добавил он.
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