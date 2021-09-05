0
0
70
НОВОСТИ

Генсек НАТО сказал, что он думает по поводу создания вооруженных сил ЕС

09:00 05.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание Евросоюзом общих вооруженных сил может разобщить Европу и ослабить НАТО. Об этом в интервью газете "Санди телеграф", опубликованном в субботу вечером на сайте издания, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я приветствую европейские усилия в области обеспечения обороны, однако нечто подобное никогда не сможет заменить НАТО. Кроме того, необходимо гарантировать, что Европа и Северная Америка будут держаться вместе. Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу, - отметил Столтенберг. - Отчасти дело в деньгах, так как 80% наших оборонных расходов приходится на союзников, не являющихся членами ЕС".

"Любая попытка создать параллельные структуры, дублировать систему командования лишь ослабит наш общий потенциал взаимодействия, так как при весьма ограниченных ресурсах мы должны избегать параллелизма и дублирования усилий. Конкретные предложения [по созданию сил ЕС] с НАТО не обсуждались, мы не ознакомлены с какими-либо деталями", - добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:30 05.09.2021
Боррель предлагает вести переговоры с талибами, но власть их не признавать
0
59
09:16 05.09.2021
В ночь на понедельник в Москве может похолодать до +3С
0
82
09:10 05.09.2021
Рост ДТП с участием электросамокатов выросло за 7 месяцев на 66% - МВД
0
92
20:30 04.09.2021
В рейтинге критиков на фестивале в Венеции лидирует фильм Соррентино "Рука бога"
0
795
20:20 04.09.2021
Из-за коровьего бешенства Бразилия приостанавливает экспорт говядины в Китай
0
708
20:01 04.09.2021
Дом, где живет Дмитрий Певцов, эвакуировали в связи с угрозой взрыва
0
769
19:20 04.09.2021
В Мексиканском заливе обнаружено нефтяное пятно - СМИ
0
850
19:10 04.09.2021
В Великобритании готовы начать вакцинацию подростков от коронавируса
0
838
19:00 04.09.2021
За пост президента Франции в 2022 году будет бороться экс-министр экономики
0
893
18:30 04.09.2021
Рост кибератак с использованием вирусов-вымогателей фиксируется властями городов США - СМИ
0
745

Возврат к списку