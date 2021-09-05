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Рост ДТП с участием электросамокатов выросло за 7 месяцев на 66% - МВД

09:10 05.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество ДТП с участием электросамокатов в России за семь месяцев этого года возросло на 66%, а число погибших в них выросло в 4 раза. Всего на дорогах произошло почти 270 подобных аварий, жертвами которых стали восемь человек, еще 275 пострадали. Такие данные привели ТАСС в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

Так, с января по июль 2021 года в России произошло 266 ДТП с участием электросамокатов, в то время как годом ранее их количество не превысило 160. Почти в два раза увеличилось число таких происшествий с детьми - с 21 до 38.

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