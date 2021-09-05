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В ночь на понедельник в Москве может похолодать до +3С

09:16 05.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями и небольшим дождем ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Днем в столице будет от 9 до 11 градусов тепла, в ночь на понедельник похолодает до 3 градусов.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/ с. Атмосферное давление в регионе составит 750 мм ртутного столба.

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