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Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 5 сентября, 2021

10:00 05.09.2021 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 220 млн 289 тыс. 425, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 561 тыс. 198 человек. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 39 млн 906 тыс. 803 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 648 тыс. 118.

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