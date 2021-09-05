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Запрещенный в РФ "Талибан" желает официальных отношений с Германией

10:53 05.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), которое пришло к власти в Афганистане, хочет установить дипломатические отношения с ФРГ. Об этом заявил представитель движения Забихулла Муджахид в опубликованной в воскресенье статье в газете "Вельт ам зонтаг".

"Мы хотим прочных и официальных дипломатических отношений с Германией", - сказал он. По его словам, талибы также хотели бы получить от ФРГ, как и от других стран, финансовую поддержку и гуманитарную помощь, а также хотели бы сотрудничать по вопросам здравоохранения, образования и сельского хозяйства.

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