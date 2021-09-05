Данные о заражении COVID-19 в России на 5 сентября, 2021
11:15 05.09.2021 Источник: Интерфакс
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 18 тыс. 645 случаев, умерли за сутки 793 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 18 тыс. 645 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 397 (7,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Общее число заболевших в РФ со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый случай заражения, по данным на воскресенье превысило 7 млн, составив 7 млн 012 тыс. 599 человек.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 793 пациента, в субботу сообщалось о 796 скончавшихся. Наибольшее количество умерших в Москве - 48, по 36 летальных исходов в Санкт-Петербурге и в Свердловской области. За весь период от болезни в России умерли 187 тыс. 200 человек.
После болезни за сутки выздоровели 15 тыс. 256 пациентов, в целом за весь период пандемии выписаны 6 млн 270 тыс. 731 человек.
В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 542 новых случая COVID-19 за сутки, 1 тыс. 158 человек выздоровели. В Санкт-Петербурге зафиксировано 1 тыс. 357 новых заболевших, в Московской области - 826.
НОВОСТИ
- 10:53 05.09.2021
- Запрещенный в РФ "Талибан" желает официальных отношений с Германией
- 10:00 05.09.2021
- Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 5 сентября, 2021
- 09:30 05.09.2021
- Боррель предлагает вести переговоры с талибами, но власть их не признавать
- 09:16 05.09.2021
- В ночь на понедельник в Москве может похолодать до +3С
- 09:10 05.09.2021
- Рост ДТП с участием электросамокатов выросло за 7 месяцев на 66% - МВД
- 09:00 05.09.2021
- Генсек НАТО сказал, что он думает по поводу создания вооруженных сил ЕС
- 20:30 04.09.2021
- В рейтинге критиков на фестивале в Венеции лидирует фильм Соррентино "Рука бога"
- 20:20 04.09.2021
- Из-за коровьего бешенства Бразилия приостанавливает экспорт говядины в Китай
- 20:01 04.09.2021
- Дом, где живет Дмитрий Певцов, эвакуировали в связи с угрозой взрыва
- 19:20 04.09.2021
- В Мексиканском заливе обнаружено нефтяное пятно - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать