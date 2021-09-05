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Данные о заражении COVID-19 в России на 5 сентября, 2021

11:15 05.09.2021 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 18 тыс. 645 случаев, умерли за сутки 793 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 18 тыс. 645 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 397 (7,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Общее число заболевших в РФ со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый случай заражения, по данным на воскресенье превысило 7 млн, составив 7 млн 012 тыс. 599 человек.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 793 пациента, в субботу сообщалось о 796 скончавшихся. Наибольшее количество умерших в Москве - 48, по 36 летальных исходов в Санкт-Петербурге и в Свердловской области. За весь период от болезни в России умерли 187 тыс. 200 человек.

После болезни за сутки выздоровели 15 тыс. 256 пациентов, в целом за весь период пандемии выписаны 6 млн 270 тыс. 731 человек.

В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 542 новых случая COVID-19 за сутки, 1 тыс. 158 человек выздоровели. В Санкт-Петербурге зафиксировано 1 тыс. 357 новых заболевших, в Московской области - 826.

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