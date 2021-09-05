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Повстанцы Панджшера заявили, что выбили талибов из провинции

12:05 05.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы сопротивления выбили боевиков афганского радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) из неподконтрольной им провинции Панджшер, многие талибы попали в плен, в их числе немало пакистанцев. Об этом сообщил в воскресенье представитель антиталибского сопротивления Фахим Дашти на своей странице в "Твиттере".

"Панджшер полностью очистился от талибской скверны. Не менее тысячи террористов оказались в ловушке, и все нападавшие были убиты, сдались или взяты в плен местными бойцами сопротивления, когда бежали и отступали. Многие из взятых в плен - иностранцы, большинство из них - пакистанцы", - написал он. В субботу Дашти сообщил в "Твиттере", что панджшерские ополченцы уничтожили около 600 боевиков талибов.

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