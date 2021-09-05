Какая часть россиян готова получать "серую" зарплату - опрос

14:05 Источник: Интерфакс

Более трети россиян (39%) согласились бы работать за "серую" зарплату, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в воскресенье в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, респонденты соглашаются на такие условия работы, в основном, из-за сложностей с трудоустройством, а также в связи с определенными личными обстоятельствами.

По данным опроса, на зарплату в "конверте" мужчины соглашаются чаще, чем женщины - 43% и 36% респондентов соответственно. "Терпимость к не вполне законному поведению работодателей с возрастим растёт: если среди молодёжи до 24 лет получать зарплату в "конверте" готовы более трети (35%), то среди опрошенных старше 45 лет - 42% респондентов",- отмечают в SuperJob.ru.

Тех, кто согласен на "серую" схему оплаты труда, по уровню доходов больше всех среди респондентов с ежемесячной зарплатой менее 30 тыс. рублей, (41%), показывают результаты исследования. В свою очередь, согласно опросу, 37% россиян не хотят получать "серую" зарплату.