Какая часть россиян готова получать "серую" зарплату - опрос
14:05 05.09.2021 Источник: Интерфакс
Более трети россиян (39%) согласились бы работать за "серую" зарплату, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в воскресенье в "Интерфакс".
Согласно результатам исследования, респонденты соглашаются на такие условия работы, в основном, из-за сложностей с трудоустройством, а также в связи с определенными личными обстоятельствами.
По данным опроса, на зарплату в "конверте" мужчины соглашаются чаще, чем женщины - 43% и 36% респондентов соответственно. "Терпимость к не вполне законному поведению работодателей с возрастим растёт: если среди молодёжи до 24 лет получать зарплату в "конверте" готовы более трети (35%), то среди опрошенных старше 45 лет - 42% респондентов",- отмечают в SuperJob.ru.
Тех, кто согласен на "серую" схему оплаты труда, по уровню доходов больше всех среди респондентов с ежемесячной зарплатой менее 30 тыс. рублей, (41%), показывают результаты исследования. В свою очередь, согласно опросу, 37% россиян не хотят получать "серую" зарплату.
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