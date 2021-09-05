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В Гвинее части сил спецназа пытались устроить госпереворот - СМИ

15:40 05.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытка государственного переворота предпринята в воскресенье в Гвинейской Республике. Об этом сообщил влиятельный журнал "Жен Африк" на своем портале.

По его данным, за попыткой переворота стоит командующий группы сил спецназначения полковник Мамади Думбуя. Он опирается на части спецназа, которые сейчас находятся перед президентским дворцом в столице страны Конакри, обороняемым президентской гвардией. Собеседник издания назвал создавшуюся ситуацию "серьезной".

В свою очередь агентство Рейтер также передает, что военные с оружием в руках находятся перед президентским дворцом. По его данным, единственная трасса, которая ведет с севера Конакри в правительственный квартал на юг города, где расположен президентский дворец, перекрыта солдатами. Высокопоставленный чиновник заявил агентству, что президент Гвинеи Альфа Конде цел и невредим. Однако собеседник Рейтер не сообщил подробностей происходящего.

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