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НОВОСТИ

Глава МИД Израиля на днях посетит с визитом Москву

15:48 05.09.2021 Источник: NEWSru.co.il

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид посетит Москву, где проведет рабочую встречу с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Повестка дня встречи пока не публикуется.

Лапид вылетит в Москву вечером в среду, 8 сентября, и вернется в четверг, 9 сентября. Это первый официальный визит Лапида в Москву в качестве главы израильского МИДа.


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