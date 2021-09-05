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Путчисты арестовали президента Гвинеи и распустили правительство - СМИ

17:00 05.09.2021 Источник: Интерфакс

Лидер путчистов в Гвинее Мамади Дубайя подтвердил сообщения об аресте его сторонниками президента страны Альфы Конде, сообщает новостной портал Guinee Matin.

Он также объявил о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции. Всех гвинейских военных Думбайя призвал пока оставаться в казармах.

Ранее гвинейские СМИ сообщали, что по их данным Конде арестован взбунтовавшимися против него бойцами военного спецназа. Кроме того, под стражей, по их информации, оказались многие высокопоставленные чиновники.

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