Путчисты арестовали президента Гвинеи и распустили правительство - СМИ

17:00 Источник: Интерфакс

Лидер путчистов в Гвинее Мамади Дубайя подтвердил сообщения об аресте его сторонниками президента страны Альфы Конде, сообщает новостной портал Guinee Matin.

Он также объявил о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции. Всех гвинейских военных Думбайя призвал пока оставаться в казармах.

Ранее гвинейские СМИ сообщали, что по их данным Конде арестован взбунтовавшимися против него бойцами военного спецназа. Кроме того, под стражей, по их информации, оказались многие высокопоставленные чиновники.