Путчисты арестовали президента Гвинеи и распустили правительство - СМИ
17:00 05.09.2021 Источник: Интерфакс
Лидер путчистов в Гвинее Мамади Дубайя подтвердил сообщения об аресте его сторонниками президента страны Альфы Конде, сообщает новостной портал Guinee Matin.
Он также объявил о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции. Всех гвинейских военных Думбайя призвал пока оставаться в казармах.
Ранее гвинейские СМИ сообщали, что по их данным Конде арестован взбунтовавшимися против него бойцами военного спецназа. Кроме того, под стражей, по их информации, оказались многие высокопоставленные чиновники.
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